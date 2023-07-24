Doğubayazıt'ta sağanak sele yol açtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Çetenli ve Karakent köylerinde sel meydana getirdi. Derelerin taşması sonucu ev ve bahçeler su altında kaldı. Tarım arazileri de zarar gördü. AFAD, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalara başladı.