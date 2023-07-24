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Doğubayazıt'ta sağanak sele yol açtı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Çetenli ve Karakent köylerinde sel meydana getirdi. Derelerin taşması sonucu ev ve bahçeler su altında kaldı. Tarım arazileri de zarar gördü. AFAD, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak bazı köylerde sele yol açtı.

İlçede etkili olan sağanak sonrası Çetenli ve Karakent köylerinde sel meydana geldi.

Derelerin taştığı köylerde, bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Tarım arazilerinin de zarar gördüğü söz konusu köylerde AFAD, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

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