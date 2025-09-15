Doğubayazıt'ta Ruhsatsız Pekmez Üretimine Baskın

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız bir şekilde üretim yapan ve üretilen ürünlerin gıda güvenilirliğine uygun olmadığı tespit edilen bir işletmeye denetim yaptı.

Ekipler, 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmeze el koydu, işletmeciye idari yaptırımlar uygulandı.