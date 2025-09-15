Haberler

Doğubayazıt'ta Ruhsatsız Pekmez Üretimine Baskın

Doğubayazıt'ta Ruhsatsız Pekmez Üretimine Baskın
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız bir işletmede yapılan denetimde 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliğine uygun olmayan ürünler için idari yaptırımlar uyguladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız bir şekilde üretim yapan ve üretilen ürünlerin gıda güvenilirliğine uygun olmadığı tespit edilen bir işletmeye denetim yaptı.

Ekipler, 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmeze el koydu, işletmeciye idari yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
