Doğubayazıt'ta Minibüs Kazası: 3 Yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 AZR 697 plakalı minibüs, Doğubayazıt ilçesinde Iğdır yolundaki kavşakta tali yoldan çıkan Z.T'nin kullandığı DD-551-BD yabancı plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.