Doğubayazıt'ta Metamfetamin ve Tabanca Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda bir iş yerinde ve evde 2 kilo 908 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir iş yeri ve evde 2 kilo 908 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bir iş yeri ile eve operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 908 gram metamfetamin, bir tabanca, bir şarjör ile 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.