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Doğubayazıt'ta Kamyon Lastiklerine Gizlenmiş 117 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki bir aracın bagajında kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir araçta kamyon lastiklerine gizlenmiş 117 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta arama yaptı.

Aracın bagajındaki 2 kamyon lastiğinin içerisine bidonlarla gizlenmiş 177 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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