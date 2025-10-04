Haberler

Doğubayazıt'ta Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Doğubayazıt'ta Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 100 bin 906 oyuncak ve 67 bin 470 kalem ele geçirildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tır dorsesi, işyeri ve bir adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı 100 bin 906 oyuncak ve 67 bin 470 kalem ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.H. ve A.B.I. tutuklandı, diğer zanlılar hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.