Doğubayazıt'ta Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tır dorsesi, işyeri ve bir adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı 100 bin 906 oyuncak ve 67 bin 470 kalem ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.H. ve A.B.I. tutuklandı, diğer zanlılar hakkında ise adli işlem yapıldı.