Doğubayazıt'ta Kaçak Sigaralarla Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltında

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol uygulamasında kaçak sigaralarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüpheli olarak durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, 1227 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.