Doğubayazıt'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Paket Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan 2'si "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri salıverildi.