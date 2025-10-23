Haberler

Doğubayazıt'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Paket Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe çıkartılan zanlılardan 2'si "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
