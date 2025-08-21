Doğubayazıt'ta Kaçak Avcılıkla Ele Geçirilen 240 Kilogram Kurbağa Doğaya Bırakıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan kaçak avcılıkla toplanan 240 kilogram kurbağa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Kaçak avcılıkla ilgili cezai işlemler de yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sulak alanda kaçak avcılık yapılarak toplanan 240 kilogram kurbağa doğaya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde Yaygınyurt köyü sulak alanında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Jandarma ve tarım ekipleri, ele geçirdikleri 240 kilogram kurbağayı doğal yaşam alanlarına saldı.

Kaçak avcılık yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
