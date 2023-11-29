Doğubayazıt'ta İranlılar insan saçıyla yakalandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Jandarma ve Gümrük ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 36 kilo 200 gram insan saçıyla yakalanan 3 İranlı gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yanlarında 36 kilo 200 gram insan saçı bulunan 3 İranlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda sınır kapısında 36 kilo 200 gram insan saçıyla yakaladıkları İranlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel