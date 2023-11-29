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Doğubayazıt'ta İranlılar insan saçıyla yakalandı

29 Kasım 2023 13:35 Son Güncelleme: 13:37 Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Jandarma ve Gümrük ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 36 kilo 200 gram insan saçıyla yakalanan 3 İranlı gözaltına alındı.