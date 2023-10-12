Doğubayazıt'ta İranlı 2 kişiye uyuşturucu operasyonu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan İranlı 2 kişi üzerlerinde 1 kilo 70 gram esrarla yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde üzerlerinde 1 kilo 70 gram esrar ele geçilen İranlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde durumundan şüphelendikleri İran uyruklu 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, zanlıların üst aramasında 1 kilo 70 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel