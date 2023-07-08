Doğubayazıt'ta Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştıkları öne sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde husumetli iki grup arasındaki biri ağır iki kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmed-i Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesi'ndeki markette husumetli iki grup arasında kavga çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ali G. ve Ahmet G, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali G, ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga anı, güvenlik kamerasında

Kavga anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda minibüsten inen kar maskeli grubun markette bir kişiyi sopalarla darbedip ayrıldığı görülüyor.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları öne sürülen şüphelilerin bir adreste buluştukları belirlendi.

Özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenleyen polis, bir tabanca, kavgada kullanıldığı tespit edilen 5 sopa ile bahçe duvarının dışında iki cep telefonu buldu.

Şüphelilerden A.G, E.G, O.T, İ.U. ve Y.G'yi gözaltına alan ekipler, firari 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.