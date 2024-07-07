Doğubayazıt'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 7 Yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 23 AAL 470 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.