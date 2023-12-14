Haberler ›› Güncel ›› Doğubayazıt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Doğubayazıt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

14 Aralık 2023 20:53 Güncelleme: 20:54 Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kurusıkı tabanca, dijital materyaller ve 100 bin 746 lira tutarında İran riyali ele geçirildi.