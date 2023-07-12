Doğubayazıt'ta 58,5 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Düzensiz Göçmen Tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran üzerinden yasa dışı olarak giren 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler tutuklandı.