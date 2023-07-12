Doğubayazıt'ta 58,5 Kilogram Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Düzensiz Göçmen Tutuklandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran üzerinden yasa dışı olarak giren 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler tutuklandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 58,5 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 5 düzensiz göçmen tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı olarak giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni Doğubayazıt ilçesi kırsalında durdurarak arama yaptı.
Düzensiz göçmenlerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.