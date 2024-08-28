Doğubayazıt'ta 5 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 kilogram külçe altın bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu.
Araçta ekiplerce yapılan aramada, 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.