Doğubayazıt'ta 5 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu.

Araçta ekiplerce yapılan aramada, 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.