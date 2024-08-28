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Doğubayazıt'ta 5 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 kilogram külçe altın bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu.

Araçta ekiplerce yapılan aramada, 5 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Güvenlik Hırsızlık Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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