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Doğubayazıt'ta 300 Kilogram Canlı Kurbağa Ele Geçirildi

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Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi. Ekipler, biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 kişiye ceza uyguladı.

Doğubayazıt'ta jandarma ekipleri, bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan aramada 300 kilogram canlı kurbağa ele geçiren ekipler, 4 kişiye 1 milyon 548 bin lira ceza uyguladı.

Kurbağalar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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