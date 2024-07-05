Doğubayazıt'ta 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilde, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Araçta, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.