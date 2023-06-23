Doğubayazıt'ta 3 Bin 150 Litre Gümrük Kaçağı Motorin Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki iki farklı adreste yapılan aramalarda 3 bin 150 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler iki adreste yaptıkları aramalarda 3 bin 150 litre gümrük kaçağı motorin ile 450 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.