Üye Girişi
Haberler
Doğubayazıt'ta 3 Bin 150 Litre Gümrük Kaçağı Motorin Ele Geçirildi

Doğubayazıt'ta 3 Bin 150 Litre Gümrük Kaçağı Motorin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki iki farklı adreste yapılan aramalarda 3 bin 150 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler iki adreste yaptıkları aramalarda 3 bin 150 litre gümrük kaçağı motorin ile 450 paket sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki iki farklı adreste yapılan aramalarda 3 bin 150 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler iki adreste yaptıkları aramalarda 3 bin 150 litre gümrük kaçağı motorin ile 450 paket sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title