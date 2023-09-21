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Doğubayazıt'ta 20 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin sırt çantalarında 20 kilo 350 gram metamfetamin bulundu. Göçmenler gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sırt çantalarında 20 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilen Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde hudut birlikleriyle ortak çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin sırt çantalarında yapılan aramada 20 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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