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Doğubayazıt'ta 2 Kilogram Külçe Altınla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir araçta yapılan aramada 2 kilogram külçe altın bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kilogram külçe altınla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açılamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol ve uygulama noktasında bir araçta arama yaptı.

Araçta 2 kilogram külçe altın ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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