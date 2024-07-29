Doğubayazıt'ta 2 Kilogram Külçe Altınla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir araçta yapılan aramada 2 kilogram külçe altın bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kilogram külçe altınla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açılamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol ve uygulama noktasında bir araçta arama yaptı.
Araçta 2 kilogram külçe altın ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.