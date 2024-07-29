Doğubayazıt'ta 2 Kilogram Külçe Altınla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kilogram külçe altınla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açılamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol ve uygulama noktasında bir araçta arama yaptı.

Araçta 2 kilogram külçe altın ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.