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Doğubayazıt'ta 10 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Ge geçirildi

Doğubayazıt'ta 10 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Ge geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hafif ticari araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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