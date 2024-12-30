Doğubayazıt'ta 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu ile 3 İranlı Zanlı Tutuklandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ile 3 İran uyruklu zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde 2 farklı olayda İran uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, 2 şüphelinin iç beden muayenelerinde, diğer 2 şüphelinin de ayakkabı tabanında toplam 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.