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Doğubayazıt Belediyesi Kaçak-Kayıp Denetimlerini Sürdürüyor

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Doğubayazıt Belediyesi, ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısının nedenlerinden biri olan kaçak kullanıma bağlı etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Haftalık 30 kaçak abonenin tespit edilmesinin ardından uyarılarda bulunan ekipler, uyarılara uymayan vatandaşlara ceza kesiyor.

Doğubayazıt Belediyesi ilçede kaçak-kayıp denetimlerini sürdürüyor.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı ekipler, ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısının nedenlerinden biri olan kaçak kullanıma bağlı etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Haftalık 30 kaçak abonenin tespit edilmesinin ardından uyarılarda bulunan ekipler, uyarılara uymayan vatandaşlara ceza kesiyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğubeyazıt Güncel Haberler

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