Doğubayazıt Belediyesi Kaçak-Kayıp Denetimlerini Sürdürüyor

Doğubayazıt Belediyesi, ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısının nedenlerinden biri olan kaçak kullanıma bağlı etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. Haftalık 30 kaçak abonenin tespit edilmesinin ardından uyarılarda bulunan ekipler, uyarılara uymayan vatandaşlara ceza kesiyor.