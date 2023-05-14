Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (6)

ÖRNEK OY PUSULASIYLA SEÇMENLERİ YÖNLENDİREN 5 KİŞİYE GÖZALTI

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemlerinin yapıldığı sırada, seçmenleri yönlendiren 5 şüpheli tespit edildi. Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A., Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T., Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S., Yeşil Sol Parti'ye 'evet' mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Şüphelilere 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Akif ÖZALP/ SİİRT,