Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Siirt, Şırnak ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Yurttaşların ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.