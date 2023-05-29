Doğu ve Güneydoğu'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
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Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.