Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantlar gezildi.

Valilik önünde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan ekranlardan takip edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi kadim şehir Diyarbakır'da da kenetlenme yaşandığını söyledi.

15 Temmuz gecesi oluşturulmak istenen karanlığı aydınlığa çıkaran milyonlara şükran duygusu içerisinde olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik, aynı zamanda istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. O gece FETÖ'cü hainler sadece Cumhurbaşkanı'mızı ve hükümetimizi hedef almadı, o gece sadece devletimizin güvenlik birimleri hedefe konmadı, 15 Temmuz gecesi topyekün Türkiye'miz hedef alındı. Geleceğimize, bekamıza kastedildi. Bizi asırlardır bu topraklarda var eden kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz yok edilmek istendi. Ancak milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin ve parlamentomuzun dirayeti, silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik birimlerimizin vatansever evlatlarının azmi ve kararlılığı bu hain planı boşa çıkardı." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Zorluoğlu, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eşsiz destekleriyle yürütülen bir 'Terörsüz Türkiye' vizyonu var. Bu çalışmada elhamdülillah çok büyük bir mesafe alındı. Birkaç gün önce terör örgütünün silahlarını teslim etme aşaması da başladı. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşan Türkiye'de kanaatimce kadim şehir, medeniyetler şehri, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olmaya adaydır. Diyarbakır artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla ve kısır çekişmelerle anılmayacak. Diyarbakır artık üreten, ürettiğini içeride ve dışarıda satabilen, gençlerine iş imkanı yaratan, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla adını duyuran bir şehir olacaktır."

Etkinlikte, "Sancak Koşusu'nu tamamlayan sporcular, Türk bayrağını Vali Zorluoğlu'na teslim etti. Zorluoğlu, "15 Temmuz" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi.

İlahilerin ve türkülerin seslendirildiği, şiirlerin okunduğu etkinlikte, dengbej ve erbane ekibi dinleti sundu. Programda, İçişleri Bakanlığınca 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Programa, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, Türk bayrakları ve mehteran takımının gösterisi eşliğinde kortej halinde Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünden "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri, "15 Temmuz" temalı fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Darbe girişimi gecesini ve milletin direnişini anlatan "15 Temmuz'da Siirt'te Yaşananlar" konulu belgesel izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Vali Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kızılkaya, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimize ve devletimize kasteden hainler, demokrasimizi yıkmak, özgürlüğümüzü elimizden almak ve ülkemizi karanlık bir geleceğe sürüklemek istemişlerdir. Bu karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz sel olup meydanlara akmış, tıpkı ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de halkımız, büyük bir cesaret ve kararlılıkla darbecilere geçit vermemiştir." dedi.

Darbe girişiminde 253 kişinin şehit olduğunu anımsatan Kızılkaya, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun adeta tescillendiğini vurguladı.

"Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır, şehitlerimizin emanetidir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Bu mukaddes ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim şükranla, minnetle ve saygıyla anacağız." ifadelerini kullanan Kızılkaya, devletin omuz omuza verdiği milletle bu hain yapıyı temizlediğini ve hukuk içerisinde hak ettiği şekilde cezalandırdığını kaydetti.

Etkinlikte mehteran takımı gösterisi ve şiir dinletisi sunuldu.

Programlara, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, İl Müftüsü Ahmet Durmuş dua okudu.

Vali Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, 9 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin tarihi açısından kritik zamanlardan biri olduğunu söyledi.

Canalp, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çeteleşmiş olan o yapının amacı sadece darbe yapmak değildi. Onları kontrol eden dış güçlerin temel bir amacı Türkiye'yi bir iç karışıklığın içerisine sürükleyebilmekti. Dünyanın değişik memleketlerinde son 100 yıl içerisinde bu şekildeki entrikalar çok farklı ülkelerde uygulanmıştır. Allah'ımıza şükürler olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, bu aziz millet caddeleri, meydanları, havalimanlarını her yeri akın akın doldurdu. ve aynen bu gece burada olduğu gibi bu ruhla, bu heyecanla bütün bu entrikaları boşa çıkarmayı başardı."

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi.

İlahi ve şiir dinletilerinin sunulduğu programda duygusal anlar yaşandı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ömer Kabak Meydanı'nda 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asarak, yürüyüşe destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlahilerin seslendirildiği, şiirler okunduğu etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda takip edildi.

"15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusu"nda taşınan Türk bayrağı sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin vatanına, milli iradesine sahip çıkmak için meydanlara akın ettiğini ifade eden Ekici, "Bugün bu ülkede demokrasiyi ve özgürlüğü buram buram koklayabiliyorsak o geceki şehitlerimize çok büyük borcumuz var ve o gece çağrıyı yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza millet olarak çok borcumuz var. Bugün de yine birlik ve beraberliğimizle 'Terörsüz Türkiye' ile kalkınma, birlik, beraberlik, refah ve kardeşlik görünen bir ufkun eşiğindeyiz." dedi.

"Şırnaklı gençlerimiz daha önce terörün kol gezdiği dağlarda bugün 80 bin varil petrol çıkarıyor. 3 bin 200 kardeşimiz bu dağlarda petrol çıkarıyor." diyen Ekici, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber Türkiye'nin bölgedeki barış ve huzurun teminatı olacağını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Miktat Dörtok, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Valilik Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları büyük Türk bayrağı ve "Zaferin adı Türkiye" yazılı pankart ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler seslendirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminde alçak darbecilerle mücadele ederken şehadet mertebesine erişenlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

15 Temmuz gecesi milletin, hain darbe girişimini bozguna uğratarak hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazdığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Devletimiz tarafından ihanet şebekesi hain FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar ve çalışmalar ara vermeksizin devam etmektedir. FETÖ'cü alçaklar nerede gizlenirse gizlensinler, kimlerden medet umarlarsa umsunlar son FETÖ'cü yakalanıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla, sabırla ve inançla sürdüreceğiz. Milletimizin kanını döken, ülkemizin üzerine karanlık senaryolar yazan, kirli tezgahlar kuran, fitne ateşlerini körükleyen hiçbir hain ve habis oluşumun varlığına dünyanın neresinde olursa olsun asla izin vermedik ve vermeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Mardinli milli sporcuların taşıdığı sancak ve Türk bayrakları Vali Akkoyun'a teslim edildi.

Mardin Diller ve Dinler Korosu'nun konserinin ardından Ömer Karaoğlu, ezgi ve ilahiler seslendirdi.

Öğrencilerin 15 Temmuz konulu resim sergisinin gezildiği programda, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Müftüsü Enver Türkmen, Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, 15 Temmuz gazileri, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi güzergahından 15 Temmuz Meydanı'na kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ dua etti.

Sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Numan Hatipoğlu'na teslim etti.

Vali Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, milletin zaferini kutlamak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve Türk milletinin daha önce de darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsatan Hatipoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti 16 Temmuz sabahına daha güçlü iradesine sahip çıkmış ve iradesini ipotek altına aldırmamıştır." dedi.

Programda, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da birer konuşma yaptı.

Programa, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Hacı Hıdır Camisi önünden Bingöl Valiliği'ne kadar yürüdü.

Valiliğin önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, 15 Temmuz gecesi tankların ölüm kustuğunu söyledi.

Kahramanların yağmur gibi yağan mermilerin karşısında durduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi yurdun dört bir yanında ve bu meydanda büyük bir sorumluluk duygusu ve bilinçle ezana, bayrağa, Meclis'e sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin. 15 Temmuz, vatanımıza ve bayrağımıza kasteden hainlere karşı milletimizin inanılmaz bir iman ve büyük bir cesaretle karşı duyduğu gecenin adıdır. O gece, tanklara göğsünü siper eden ve ölüm hemen yanı başında dolanırken sokaklardan çekilmeyi akıllarından bile geçirmeyen milletimizin çocuklarına izzet ve onur yüklü bir hikaye bıraktığı gecenin adıdır. Çünkü o gece birliğin, direnişin ve mücadelenin adı Türkiye'dir."

Programda Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin ve 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir de birer konuşma yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.