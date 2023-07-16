DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLİKLERİ- DİYARBAKIR

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Bingöl'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Şehirlerin sembol alanlarında bir araya gelen vatandaşlar darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine tepki göstererek şehit ve gazileri andı.

DİYARBAKIR'DA YÜRÜYÜŞ YAPILDI, ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Etkinlikler kapsamında Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Sur ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii Meydanı'nda İl Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz sergi açılışından sonra Keçiburcu'ndan Kurşunlu Camiye kadar yapılan yürüyüşün ardından Vali Ali İhsan Su burada yaptı. Vali Su, '15 Temmuz milli iradenin demokrasiye sahip çıktığı gündür. 15 Temmuz aziz milletimizin vatanına, milletine, ezanına ve bayrağına sahip çıktığı gündür. 15 Temmuz şehitlerimizin kahraman gazilerimizin bu vatan evlatlarının her birinin her bir karışına sahip çıktığı özel bir gündür. Bütün dünyaya yüce Türk milleti olarak demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının gösterildiği gecedir. O gece silahlı kuvvetlerimizin şerefli kahraman ordumuzun içine sızmış olan terör örgütü mensupları kendi tankımızı, topumuzu, uçağımızı ve silahımızı yine bizim kendi milletimize bizlere çevirmiştir. Ancak yüce milletimizin imanı, inancı vatan millet sevgisi tankların üzerine çıkmış. Tankın önüne yatmış. FETÖ terör örgütüne ve uzantısına yüce milletimiz imanıyla vicdanıyla inancıyla karşı durmuştur. O gecede milletimiz 251 evladını şehit vermiştir. 2 bin 200'den fazla kardeşimiz de gazi unvanına sahip oldu' dedi.

SİİRT'TE 150 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Güres Caddesi'nden, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar 150 metrelik bayrakla yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte, 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında kurulan alanda saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Etkinliğe, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, '15 Temmuz 2016 gecesinde başlayan, düşmanın yapmadığını yapacak kadar iğrenç ve kanlı hain darbe girişimi tarih sayfalarında kara bir leke olarak yerini aldı. Bu trajik olayda darbeci teröristler kendi halkına ateş açmak suretiyle vatandaşlarını katlederek, Gazi Meclisini ve Devlet Kurumlarını bombalayarak köprülere, yollara ölüm tuzakları kurarak, Türk Ordusu denilince halkın benliğine yerleşmiş olan tüm ezberleri bozdu. FETÖ'nün tezgahlayıp uygulamaya koyduğu bu hain darbe girişimi; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet, siyasi partiler, medya, milli iradeye bağlı askerler, polis, belediyeler ve özellikle aziz milletimizin cesareti ve üstün gayreti sonucunda başarısızlığa uğratıldı' diye konuştu.

KIZILTEPE'DE DEV BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında ilçedeki Kızıltepe Halı Caddesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı program öncesi dev Türk Bayrağı açılarak etkinlik alanına doğru yürüyüş düzenlendi. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunmasıyla başlandı. İstiklal Marşı'yla devam eden anma programında Kuran-ı Kerim okundu. Anma programında konuşan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kanlı saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifalar dileyerek, '251 kardeşimizin şehit düştüğü, 2 bin 194 kardeşimizin ise gazi olduğu darbe girişimine direnen milletimiz başarısıyla bugünü tarihe altın harflerle yazmakla kalmadık, bütün dünyaya örnek olduk. Unutulmayacak, unutturulmayacak bir güne imza attık. Başta 15 Temmuz şehirlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun' dedi. Program dua ve ikramların ardından sona erdi.

MİDYAT'TA 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KABRİ ZİYARET EDİLDİ, MEVLİT OKUTULDU

Mardin'in Midyat ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde, darbecilerin kurşunuyla Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Midyatlı Özel Harekat Polisi Velit Bekdaş'ın Ulu Cami Mahallesi'ndeki Haci İsa Cengiz Mezarlığındaki kabri ziyaret edildi. Ziyarette Kuran'ı kerim okundu, dua edildi. Ziyarete, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Denetimli Serbestlik Şefi Veysi Gültekin, adliye ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli katıldı. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz da, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile birlikte şehidin mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit için ayrıca mevlit okutuldu.

BATMAN'DA ATATÜRK PARKI'NA AKIN ETTİLER

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Atatürk Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Nihat Kök dua etti. Duanın ardından konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 15 Temmuz'da devletin ve ordunun içerisine sinmiş olan hain örgütün bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu ifade ederek, 'Bu baktığınızda sizlere sadece bir darbe teşebbüsü olarak gelmesin. Çünkü bu darbe teşebbüsü sadece Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlardan sadece bir tanesiydi ama çok daha büyüktü. Amaç Türkiye de bir iç karışıklık ortaya çıkarabilmekti. Mümkün olduğunca Türkiye'den bir Suriye, bir Irak, bir Libya ve bir Lübnan ortaya çıkarabilmek gibi bir amacı vardır bu teşebbüsün. Ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde milletimiz engin ferasetini bir kez daha gösterdi ve Batman örneğinde olduğu gibi memleketimizin 81 vilayetinde insanlar caddelere, sokaklara ve meydanlara koştu. O gece dünya demokrasi tarihine altın harflerle bir destanı yazdı' diye konuştu.

Vali Canalp'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması izlendi. Etkinlikte mehter takımı da gösteri sundu.

BİNGÖL'DE 'DİRENİŞ MEYDANI'NDA TÜRK BAYRAKLARIYLA TOPLANDILAR

Bingöl'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Direniş Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile şehitler için saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte ayrıca Hacı Hıdır Camisi'nden 15 Temmuz Direniş Meydanı'na 'Bayrak Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Kadir Ekinci, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bu akşam bir kez daha demokrasi nöbetindeyiz. Kaybettiğimiz yiğit şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 7 yıl önce 15 Temmuz gecesinde Türkiye asrının kahramanları yaşıyor, mekanları cennet olsun' diye konuştu.(DHA)