Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Sona Erdi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun işbirliğiyle Van'ın tarih, kültür ve doğa zenginliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyonaya, birçok ilden sporcu katıldı.

Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yapan sporcular, Van semalarını renklendirdi.

Yapılan yarışların ardından genel klasmanda Kenan Şaksu birinci, Mert Ulukanoğlu ikinci, Enes Güneş üçüncü oldu.

Kulüpler klasmanında da Elazığ takımı birinci, Erzincan takımı ikinci, Siirt takımı üçüncü olurken Van takımı ise yarışmayı dördüncü olarak tamamladı.