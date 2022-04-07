Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
14 KİŞİ TUTUKLANDITürkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise...
DİYARBAKIR (DHA) - 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise de savcılıkta serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel