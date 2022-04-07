Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2)

DİYARBAKIR (DHA) - 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise de savcılıkta serbest bırakıldı.