Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2) - Haberler

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2)

14 KİŞİ TUTUKLANDITürkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise...

DİYARBAKIR (DHA) - 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise de savcılıkta serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Dolandırıcılık, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Haberler

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