Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kar Esareti Sürüyor… Bitlis ve Muş'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Muş ve Bitlis ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken Muş ve Bitlis ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan duyuruda, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtilerek, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin etkisini sürdürmesi ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam etmesinin tahmin edildiğinden dolayı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, üniversiteler hariç eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bitlis

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli olmak üzere kar yağışı beklendiğini, hava sıcaklarının düşmesine bağlı olarak özellikle buzlanma riski bulunduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ögrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."

Beytüşşebap

Okulların tatil edildiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise Kaymakamlık tarafından şu duyuru yapıldı:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir."