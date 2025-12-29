Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Eğitime Kar Engeli Sürüyor… Üç Kentte Okullar Salı Günü de Tatil İlan Edildi

(DİYARBAKIR) - Kar yağışın etkisini sürdürdüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Siirt, Batman ve Şırnak'ta devam eden kar tatilinin 30 Aralık Salı günü de geçerli olacağı duyuruldu.

Kar yağışı ve tipi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin tatil edildiği Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar tatilinin 30 Aralık günü de devam edeceği bildirildi.

Siirt

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2025 Salı günü kentteki tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildiğinin yanı sıra motokuryelerin trafiğe çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malül, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."

Batman

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirterek, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Şırnak

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; İdil ilçemizde ise köy okulları ve taşımalı eğitime Valiliğimiz kararıyla 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."