Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
Kaynak: AA / Güncel