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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.