Doğu Perinçek, Vatan Partisinin seçim bildirgesini İstanbul'da açıkladı Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidara gelmeleri halinde bugünkü kiraları 3 yıl süreyle donduracaklarını bildirdi.

Perinçek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda partisinin seçim bildirgesini kamuoyuna açıkladı.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta gireceği tarihi seçimde sloganlarının "Güçlü Devlet, Üreten Millet için Vatan Partisi Meclis'e" olduğunu aktaran Perinçek, partisinin TBMM'ye girmesinin önemli olduğunu söyledi.

Perinçek, ülke ekonomisinin 1980 sonrasındaki dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde üretimden kopartıldığını öne sürerek, "Vatan Partisinin önündeki programı nedir? Üretimde bir devrim programıdır. Türkiye ayakta kalmak için, güvenliğini korumak için, başı dik yaşamak için üretecektir." diye konuştu.

Partisinin gelecek dönem Türkiye üreticisinin ucuz enerji ihtiyacını karşılayacak çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Perinçek, "Rusya ile görüşüyoruz. Üç ayda bir Rusya'dan yüksek düzey devlet yöneticileri gelir, görüşürüz. Ethem Sancak başkanlığındaki heyetimiz Moskova'ya gider, görüşüyoruz. İran ile görüşüyoruz. Gelecek hafta Ankara'da Rus Büyükelçisi'ni kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

Perinçek, 10 yıl içinde İstanbul'u 5 milyon nüfuslu bir ticaret, finans ve kültür kentine çevirecek bir plan üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Yeni sözleşmeler için tavan bedel saptıyoruz"

Vatandaşın kira sorunu yaşadığını belirten Perinçek, "Üç yıl süre ile bugünkü kiraları donduruyoruz. Üç yıl boyunca Türkiye'nin hiçbir yerinde kira artmayacak. Bu, aynı zamanda enflasyonu dizginlemek bakımından da çok önemli. Yeni sözleşmeler için de tavan bedel saptıyoruz. Bu tavan bedellerin izlenmesi için de kira izleme kurulları kuruyoruz." dedi.

Perinçek, özel okulları kamu okullarına çevireceklerini dile getirdi.

Eşcinselliğin Türkiye'ye dayatıldığını, bu durumu kabul etmediklerini söyleyen Perinçek, "İnsanlarımızı bu tür üçüncü cinsiyetlerle yozlaşmalara karşı koruyacağız. İnsana saygımız var. Kimseyi üzmeyeceğiz, kırmayacağız ama bunun propagandasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.