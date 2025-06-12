Doğu Perinçek'ten Prof. Dr. Gazi Yaşargil için başsağlığı mesajı

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hayatını kaybeden ünlü cerrah Prof. Dr. Gazi Yaşargil için başsağlığı mesajı yayımladı. Perinçek, Yaşargil'in bilim dünyasına kattığı değeri vurguladı.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bilimsel değeri bütün insanlıkça kabul edilmiş olan, Cumhuriyetimizin unutulmaz bilim adamı ve cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in acısını bütün bilim dünyasıyla ve milletimizle paylaşıyoruz" dedi.

Vatan Partisi lideri Perinçek, dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Perinçek, mesajında, "Bilimsel değeri bütün insanlıkça kabul edilmiş olan, Cumhuriyetimizin unutulmaz bilim adamı ve cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in acısını bütün bilim dünyasıyla ve milletimizle paylaşıyoruz. Kendisini bilime adayan örnek kişiliği ve erdemleriyle gençlerimizin hayatına ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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