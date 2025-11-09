Haberler

Doğu Perinçek'ten Atatürk'ün Vefatı Üzerine Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Atatürk'ün ölmediğini ve Türk milletinin devrimci mücadelesinde yol gösterici olduğunu belirtti. Atatürk’ün mirası ile Türkiye'nin bağımsızlığını koruyacağına vurgu yaptı.

(ANKARA)- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Atatürk, Türk milletinin zafere ilerleyen devrimci mücadelesinde bizimledir ve yine devrimci karakteriyle milletimizin yol göstericisidir" açıklamasını yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün ölmediği doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devriminin doruğundaki Büyük Devrimci Önderdir. Türk Milletinin başına geçerek dünya ölçeğinde büyük bir işe önderlik etmiştir. 1876 Meşrutiyet Devrimi ile 1908 Hürriyet Devrimiyle ve Birinci Cihan Savaşında başlayan Kurtuluş Savaşımızla sürüp gelen Türk Devrimi, Kemalist Devrimle doruğa çıktı.

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğindeki Kemalist Devrim, emperyalizmin zincirini kırdı, Sultanlığı yıktı, Ortaçağ bağımlılıklarına ağır darbeler indirdi. Bütün Dünyada Mazlum Milletlerin kurtuluş savaşlarını ateşledi. Atatürk, Mazlum Milletlerin yepyeni bir dünya kuracaklarına kesin kanısını vurgulayarak, Yükselen Asya Çağının eylemine önderlik etti ve haberini verdi.

Atatürk, Türk Devrimi'nin doruğundaki önder olmanın ötesinde, Asya Çağının önderleri arasında seçkin bir konumdadır. Şimdi Türkiye ve Gelişen Ülkeler, 20. Yüzyıldan kalan büyük insanlık işini kesin zafere ulaştırmanın eşiğindedir. Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı bir iş var: Milli Demokratik Devrimimizi emekçi sınıfların önderliğinde tamamlamak, Üreticilerin Milli Hükümetini kurarak Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarında yer almak! Yine Atatürk, Bolivar, Lenin, Mao Zedung, Lumumba, Bin Bella gibi Asya Çağı öncülerinin insanlığa bıraktıkları büyük bir iş var: Köhneyen Emperyalist Kapitalist Sisteme son vermek ve Asya Uygarlığını inşa etmek! Tarih, hiçbir işi yarım bırakmaz. Tarihin ertelediği büyük davalar, eninde sonunda insanlığın önüne çıkar ve başarıya ulaşır. Bu nedenle Atatürk'ün ölmediği doğrudur. Şimdi Türk milleti, iki yüzyıllık Türk Devrimini kesin zafere ulaştırmanın eşiğindedir.

Türkiye, ABD ve İsrail merkezli tehditlere Türk Devrimi'ni tamamlayarak yanıt verecektir. İşçilerle, çiftçilerle, kamu emekçileriyle, esnafla, zanaatkarla, milli sanayici ve tüccarla Üretenlerin Türkiye'sini kuracağız. Çarşılarımıza bereket ve şenlik getireceğiz.

Türkiye, Atatürk'ün demokrasi tanımında olduğu gibi, 'Şeyhler, dervişler, müritler ve cemaat mensupları ülkesi olmayacaktır'. Türk de biziz Kürt de biziz, hepimiz Türk Milletiyiz. İki yüzyıllık Türk Devriminin Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türk Milletinde bütünleşme hedefi önümüzde ve ellerimizdedir. Türkiye Cumhuriyeti ve birleşen Türk Milleti, ABD ve İsrail'in İkinci İsrail planlarını bozacak, Doğu Akdeniz'i ve Kıbrıs'ı Emperyalistlere ve Siyonistlere asla teslim etmeyecektir.  Atatürk'ün devrimci pratiği, arkamızda kalan bir hatıra değil, bize Bağımsız, İnsancıl, Halkçı, devletçi, paylaşmacı, aydınlanmacı ve devrimci Türkiye hedefini gösteren ışıktır.

Atatürk'ün ölmediği doğrudur. Atatürk, Türk milletinin zafere ilerleyen devrimci mücadelesinde bizimledir ve yine devrimci karakteriyle milletimizin yol göstericisidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.