Doğu Perinçek: Rusya Türkiye'nin Birinci Ticaret Ortağıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde herhangi bir ülke olmadığını, birinci ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Türkiye arasında ticaretin durdurulması konusunda iş dünyasına ciddi baskı uygulandığını savundu.

Doğrudan ya da dolaylı ticaret yapan Türk firmalarının ABD tarafından kara listeye alınmakla tehdit edildiğini öne süren Perinçek, bu durumun ihracata ve Türkiye ekonomisine çok ağır zarar verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Rusya'ya sebze ve meyvenin yanı sıra makine de ihraç ettiğini söyleyen Perinçek, "Makine sektörünün ihracatımızda Rusya yakın zamana kadar ilk 10'da bile değildi, şu anda 2'inci sırada. Ancak ABD'nin yaptırım baskıları nedeniyle ihracatımız hızla düşüyor." dedi.

Perinçek, Rusya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rusya, Türkiye'ye enerji satışında ayrıcalık düzeyinde fiyat kolaylıkları ve güvenceler sağlıyor. Dahası Türkiye Rusya'nın dünyaya enerji ihracında bir köprü işlevi de görüyor ve çok önemli yatırım projeleri gündemde. İhracatçılarımız, sanayicilerimiz, turizmcilerimiz, sebze ve meyve üreticilerimiz, bankalarımız, otelcilerimiz, turizme bağlı olarak hayatını kazanan esnafımız feryat ediyor. Rusya, Türkiye'nin dünya ile ticaretinde herhangi bir ülke değil, birinci ticaret ortağımız."