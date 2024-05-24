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Doğu Perinçek, Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'i ağırladı

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi. Perinçek, Liu'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liu ise Çin ile Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, desteklerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve ev sahipliğinden dolayı Perinçek'e teşekkür etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

Perinçek, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Liu'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Liu'nun Türkiye-Çin dostluğuna ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Perinçek, Türkiye'nin güvenliğinin Çin'den, Çin'in güvenliğinin ise Türkiye'den başladığını söyledi.

Liu ise Çin ile Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, desteklerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi ve ev sahipliğinden dolayı Perinçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Perinçek Türkiye Ankara Diplomasi Politika Güncel Haberler

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