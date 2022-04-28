'Doğu'nun Kanatları' programı farklı etkinlikleri Diyarbakırlılarla buluşturacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 28-30 Nisan'da kentte gerçekleştirilecek "Doğu'nun Kanatları" programı kapsamında renkli etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek "Doğu'nun Kanatları" programı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla kültür sanat etkinliklerini Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Etkinlikler bugün Türk Tarih Kurumu ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Doğu'nun Üç Yıldızı" paneliyle başlarken, panelde sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılacak.

Feqiye Teyran'ın eserlerinde yer alan olaylar ve kahramanları konu olan sanatçı Hüseyin Ünlü tarafından hazırlanan "Feqi'den Tuvale"isimli resim sergisinde birbirinden değerli eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergi, 30 Nisan saat 15.00'te Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde ziyarete açılacak.

Serginin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında Bakanlık tarafından basılan Kürtçe kitapların Diyarbakır'daki okullar, kütüphaneler ve sosyal tesisler için çoğaltılması için iş birliği protokolü imzalanacak.

Programda Bakanlık dijital kütüphanesine eklenen Kürtçe kitaplar, basılacak yeni Kürtçe eserler tanıtılacak ve basım takvimi ilan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Feqiye Teyran ve Molla Ahmed-i Cezeri'nin yaşam hikayelerinden ilham alınarak TRT tarafından hazırlanan "İki Nehrin Buluşması" belgesel dramanın galası saat 16.00'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.

Belgesel gösteriminin ardından "Doğu'nun Kanatları" konseri gerçekleştirilecek.

Eserler, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu sanatçılarıyla Gülşen Orhan, Erdal Elaldı, Süleyman Oduncu, İlayda Alan, Feyruşah Can tarafından icra edilecek.

Program, Kurşunlu Camisi Meydanında vatandaşlara yönelik düzenlenen iftarın ardından sona erecek.