Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kurban Bayramı namazı kılındı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.
Karabük'te de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.
Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisine gelen cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.
AA / Ahmet Özler - Güncel