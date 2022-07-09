Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kurban Bayramı namazı kılındı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Karabük'te de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisine gelen cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı. AA / Ahmet Özler - Güncel Kurban Bayramı Zonguldak Sakarya Karabük Güncel Haberler

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