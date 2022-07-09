Son dakika haber... "Acemi kasap" hastanelik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... "Acemi kasap" hastanelik oldu

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesmek isterken yaralanan 741 kişi hastaneye başvurdu.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kurban kesmek isterken yaralanan 741 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşların kimi belediyelerin gösterdiği kesim alanları ve mezbahalarda kimi de evlerinin bahçesinde ya da uygun yerlerde kurban kesti.

Sakarya'da kurban kesen bazı kasaplar ile vatandaşlar, bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralandı. Kendi imkanları ve ambulanslarla acil servislere başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kentte 307 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Bayramın ilk gününde bıçak ve hayvan darbeleriyle yaralanan Kocaeli'de 271, Düzce'de 47, Bolu'da 44, Zonguldak'ta 30, Bartın'da 25 ve Karabük'te de 17 kişi hastanelerde tedavi edildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title