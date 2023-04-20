Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bayram hazırlıkları fasıl eğlencesiyle başladı

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gönüllü sokak müzisyenlerinin icra ettiği fasıllar eşliğinde Ramazan Bayramı hazırlıklarını yapıyor.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gönüllü sokak müzisyenlerinin icra ettiği fasıllar eşliğinde Ramazan Bayramı hazırlıklarını yapıyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yoğun şiddet uyguladığı 4-5 Nisan'daki baskınları, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ramazan ayında gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

İsrail'in ramazanın son on gününde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vermemesiyle bölgede mübarek ayın manevi havası yeniden hakim oldu.

Fasıl heyeti sokaklara renk kattı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve kentin tarihi bölgesi Eski Şehir'de Ramazan Bayramı hazırlıkları kutlamalar eşliğinde başladı. Ramazan için ışıklarla süslenen Doğu Kudüs'ün sokaklarında ve çarşılarında insan trafiği arttı.

Grup halinde sokaklardan geçerek geleneksel Filistin şarkıları ve türkülerini seslendiren gönüllü müzisyenler, alışveriş yapanlara neşeli anlar yaşattı.

Bayram alışverişine çıkan Filistinliler, müzisyenleri izlerken hem şarkılara eşlik etti hem de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Müzisyenleri bir araya getiren gönüllü hareketinden Hibe Cündi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te Filistinlilerin bu geleneğini yaşatmak ve bayram kutlamasına neşe katmak için bu gezici fasıl heyetini organize ettiklerini söyledi.

Geleneksel şarkı ve türküleri duyan Filistinlilerin çok mutlu olduklarını gözlemlediklerini aktaran Cündi, "İşgalin Kudüs'ün kimliğini değiştirmeye çalışmasına rağmen bu fasılla Kudüs'te Arap ve İslami kültürünün korunduğunu gösteriyoruz." dedi.

Eski Şehir'in çarşılarında insan hareketliliği

Doğu Kudüs çarşılarında ve Eski Şehir bölgesinde bayram arifesi berberler, oyuncakçılar, bayramlık kıyafet satan esnafın dükkanlarında kalabalıklar birbirine karıştı.

Filistinli çocuklar, oyuncaklar ve rengarenk balonlarla bayram hediyelerini toplamaya başladı.

Yemişçiler, bayramda misafirlere ikram edilecek kuru yemişleri kavururken fırınlar dini bayramlara ve kutlamalara özel geleneksel "kak" ve "mamul" kurabiyelerini tezgahlarına serdi.

Filistinli fırıncı Muhammed Ebu Sbeyh, Arap dünyasında ve özellikle Filistin'de "Antep fıstıklı, cevizli, hurmalı" çeşitleriyle "kak" ve "mamul"un bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Filistin coğrafyasında gün batımında ramazan ayının sonunu belirleyen hilalin gözlemi yapılacak ve hilalin görülmesi halinde yarın Ramazan Bayramı başlayacak.