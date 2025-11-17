Doğu Kudüs'teki Tedavi Süreçleri Tamamlanan 70 Filistinli Gazze'ye Döndü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan hastanelerde tedavisi tamamlanan Filistinli hasta ve refakatçilerinden oluşan 70 kişinin Gazze Şeridi'ne geri döndüğü bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'teki El-Muttala ve El-Makasid hastanelerinde hasta ve yakınlarından oluşan 70 Filistinlinin üç otobüs ve üç ambulansla Gazze'ye götürüldüğünü söyledi.

Gazze'ye dönen hastaların arasında 5 çocuğun da bulunduğunu aktaran Filistinli yetkili, Doğu Kudüs'teki hastanelerde 25 Filistinlinin hala tedavi gördüğünü belirtti.

Filistinli yetkili, söz konusu Filistinlilerin büyük çoğunluğunun İsrail'in Gazze'deki soykırımının başlamasından önce Doğu Kudüs'teki hastanelerde tedavi görmeye başlayan kişiler olduğunu ifade etti.

Yetkili, hastaların ve refakatçilerinin tedavileri tamamlandıktan sonra kendi istekleriyle Gazze'ye dönmeyi talep ettiklerini ve bu konuda herhangi bir zorlama uygulanmadığını söyledi.

Doğu Kudüs'ten ayrılan Gazzeli hastalardan İssam Kavvas ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırıların başlamasıyla yaralı olarak hastaneye geldim ve burada tedavim tamamlandıktan sonra sağlığıma kavuştum." dedi.

Kavvas, "Ateşkesin hemen ardından ayrılmayı umuyorduk, ancak bu bizim isteğimiz dışında gerçekleşti. Dönüşümüzü hastaneler mi, İsrail tarafı mı kimin istediğini bilmiyoruz, bu yüzden durum belirsiz." ifadelerini kullandı.

Kavvas, İsrail makamlarının daha önce kendilerinden ayrılmaları yönünde talepte bulunduğunu aktardı.

Doğu Kudüs'teki 6 hastane ve sağlık merkezinde yıllardır Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden getirilen Filistinli hastalar tedavi görüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından 16 Kasım'da yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten önce Doğu Kudüs'teki hastanelerde bulunan ve tedavileri tamamlanan çok sayıda Filistinlinin Gazze'ye dönmesinin planlandığı belirtilmişti.

Bakanlık, bu sürecin Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yapıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırmış, tüm sınır kapılarını kapatmış ve tedavi amacıyla Filistinlilerin Gazze'den çıkışını da büyük ölçüde kısıtlamıştı.