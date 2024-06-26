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Doğu Kudüs'teki İsrail Askeri Üssü'nde Yangın Çıktı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail ordusuna ait Ofrit Askeri Üssü çevresinde yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail ordusuna ait Ofrit Askeri Üssü çevresinde yangın çıktığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Scopus Dağı'ndaki (Cebel el-Meşarif) Ofrit Askeri Üssü yakınlarında büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, kundaklama şüphesinin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'e bağlı Kudüs'teki İtfaiye ve Kurtarma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ofrit Askeri Üssü'nün yanı sıra Kudüs İbrani Üniversitesinin de bulunduğu Scopus Dağı çevresindeki yangına müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, halihazırda 12 itfaiye ekibinin yangına müdahalede bulunduğu, çok sayıda ekibin de bölgeye doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise şu aşamada bölgede yaşayanlar, askeri üs ve üniversite binaları için herhangi bir riskin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir yaralanmanın da olmadığına dikkat çekilerek, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Kudüs İtfaiye İsrail Kudüs Uluslararası Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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