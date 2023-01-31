Doğu Kudüs'teki Han el-Ahmar'ın yıkılmasını önlemek için oturma eylemi başlatıldı

Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmar'daki yerleşkenin İsrail tarafından yıkımını önlemek amacıyla oturma eylemi başlatıldı.

Ayrım Duvarına Karşı Direniş Komitesi ve Filistinli grupların çağrısı üzerine düzenlenen oturma eylemine Filistinli ve yabancı dayanışma aktivistlerinden oluşan onlarca kişi katılıyor.

Han al-Ahmar topluluğunun temsilcisi Iyd el-Cehalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Filistinlinin ve dayanışma aktivistinin sabah saatlerinden itibaren oturma eylemi için bölgede toplanmaya başladığını söyledi.

Yıkımı önlemek için oturma eyleminin devam edeceğini kaydeden Cehalin, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yıkım kararı aldığı bölgede çoğu çocuk 250'den fazla Filistinlinin yaşadığını ve ayrıca burada bulunan ve yıkım tehdidi altındaki okulda komşu topluluklardan gelen 180 öğrencinin kayıtlı olduğunu aktardı.

Cehalin, tehcir riskinin sadece Han al-Ahmar ile sınırlı olmadığını ve yıkım gerçekten başarılı olursa, Batı Şeria'nın güneyinde, merkezinde ve kuzeyindeki onlarca Filistinli topluluğunun yıkımdan etkileneceğini dile getirdi.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül 2018'de ise Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımın başlatılmasına hükmetmişti.

Han el-Ahmer Filistinliler için direnişin sembolü haline gelirken 20 Ekim 2018'de köyün yıkımının ertelendiği duyurulmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesinin daha önce ertelediği Han el-Ahmer'in tahliyesiyle ilgili 1 Şubat'ta yeni bir duruşma düzenlemesi bekleniyor.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını" öngören Tel Aviv'in E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.