Haberler

Doğu Kudüs'te Yeni Kaçak Yerleşim İnşaatı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Anata kasabasında yeni bir kaçak yerleşim inşaatına başladığı bildirildi. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü, bu adımların Filistin topraklarının kontrol edilmesine yönelik bir politika olduğunu savundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Anata kasabasında yeni bir kaçak yerleşim inşasına başladığı bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerleşimcilerin Anata'nın doğusunda bulunan Ebu Galya ve Al-Ara'ra bedevi toplulukları yakınlarında yeni bir kaçak yerleşim inşa etmeye başladığı belirtildi.

İsraillilerin bölgeye konteyner tipi yapılar kurduğu ve inşaat malzemeleri ile ekipman taşıdığı ifade edilen açıklamada, bunun Kudüs'ün kuzeydoğusundaki bedevi toplulukların yerinden edilmesine ve halkın tarım ile hayvancılıkla geçimini sağladığı arazilere erişiminin engellenmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca atılan bu adımların, "İsrail'in Filistinlilere ait toprakların kontrolünü ele geçirme ve yerleşim birimlerini genişletme politikasının bir parçası" olarak nitelendirildi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrailli yerleşimciler 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 114 kaçak yerleşim kurdu.

Bu kaçak yerleşimler nedeniyle 2 bin 853 kişilik 33 Filistinli Bedevi topluluğu başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.