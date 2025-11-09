Doğu Kudüs'te Yeni Kaçak Yerleşim İnşaatı Başladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Anata kasabasında yeni bir kaçak yerleşim inşasına başladığı bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerleşimcilerin Anata'nın doğusunda bulunan Ebu Galya ve Al-Ara'ra bedevi toplulukları yakınlarında yeni bir kaçak yerleşim inşa etmeye başladığı belirtildi.

İsraillilerin bölgeye konteyner tipi yapılar kurduğu ve inşaat malzemeleri ile ekipman taşıdığı ifade edilen açıklamada, bunun Kudüs'ün kuzeydoğusundaki bedevi toplulukların yerinden edilmesine ve halkın tarım ile hayvancılıkla geçimini sağladığı arazilere erişiminin engellenmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca atılan bu adımların, "İsrail'in Filistinlilere ait toprakların kontrolünü ele geçirme ve yerleşim birimlerini genişletme politikasının bir parçası" olarak nitelendirildi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrailli yerleşimciler 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 114 kaçak yerleşim kurdu.

Bu kaçak yerleşimler nedeniyle 2 bin 853 kişilik 33 Filistinli Bedevi topluluğu başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.