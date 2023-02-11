Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimine yönelik saldırıda ölen sayısı 3'e yükseldi Güncel Haberler İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, dün yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ramot'ta yaşanan saldırıda yaralanan 8 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı. Böylece saldırıda ölen kişi sayısı 3'e yükselmiş oldu. İsrail acil servis kuruluşu Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, dün yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ramot'taki ana cadde üzerinde bir aracın kalabalığın arasına dalarak çok sayıda yayaya çarptığı ifade edilmişti. Açıklamada, "araçla ezme" şeklindeki saldırıda 4'ü ağır 7 İsraillinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti. İsrail basını ise saldırıda ağır yaralananlardan biri 6 yaşında çocuk 2 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Saldırının failinin, Doğu Kudüs'te yaşayan ve İsrail vatandaşlığı bulunan üç çocuk babası 31 yaşındaki Filistinli Hüseyin Karaka olduğu kaydedilmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Karaka, İsrailli güvenlik görevlileri tarafından olay yerinde ateş açılarak öldürülmüştü. Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

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