Doğu Kudüs'te Silahlı Saldırı: 6 Ölü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, 6 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Ramallah yakınındaki köylerden geldiği öne sürüldü. Ordunun işgal altındaki Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattığı aktarıldı.

Saldırıda 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30 yaşlarında 3 erkek ve 50 yaşlarında bir kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin müdahale ettiği 12 kişinin hastanelere nakledildiği bildirildi. Açılan ateşte yaralanan 7 kişinin durumunun ağır olduğu, o sırada çevrede bulunan 2 kişinin orta derecede ve 3 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı, çok sayıda kişinin ise panik atak geçirdiği kaydedildi.

İsrail polisi, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de saldırının düzenlendiği bölgeye geldi.

Yolsuzluk davasının devam ettiği mahkemede bugün ifade vermesi gereken Netanyahu'nun yaşanan "güvenlik olayı" gerekçesiyle mahkemeye ifade vermeye gitmeyeceğini aktarıldı.