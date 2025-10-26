Doğu Kudüs'te İsrail Ateşi Sonucu Bir Filistinli Yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ekipleri Ram beldesindeki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınlarında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Filistinliye müdahale etti.

Yaralı Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken benzer vakaların genellikle iş bulmak amacıyla ayrım duvarını aşmaya çalışan Filistinli işçilerle ilgili olduğu ifade ediliyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik soykırımın ardından Filistinli işçilerin ruhsatlı oldukları İsrail'deki işlerine dönmesini engelliyor. Bu nedenle bazı işçiler, büyük risklere rağmen duvarı aşmaya çalışıyor.

Filistin Genel İşçi Sendikası verilerine göre, İsrail ordusu soykırımın başlangıcından bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da 38 Filistinli işçiyi öldürdü.

Aynı dönemde, işlerine ulaşmaya veya dönmeye çalışan 12 bin Filistinli işçi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırıları sonucu en az 1051 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin 300 kişi yaralandı. Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1600'ü çocuk 20 binden fazla kişi de gözaltına alındı.